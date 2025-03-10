Адвокат заявил, что Митрошина полностью погасила долг перед ФНС

Блогер Александра Митрошина полностью погасила свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС), который составлял более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил ее адвокат, подтверждая, что других финансовых обязательств перед фискальной службой у Митрошиной нет.
«Моя подзащитная [Александра Митрошина] полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 млн рублей, иных задолженностей перед фискальной службой у нее нет», — сообщил адвокат. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее в Сочи была задержана известная блогер Александра Митрошина. Ей были предъявлены обвинения в уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, Митрошина приобретала недвижимость в Москве, финансируя покупки средствами, полученными нелегальным способом. Девушку отправили в СИЗО до избрания меры пресечения.
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