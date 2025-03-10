Песков оценил действия Трампа, который осудил критиковавшего Путина журналиста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил действия президента США Дональда Трампа, который высказался в защиту российского лидера Владимира Путина, критикуемого журналистом. По его мнению, США и РФ находятся в начале пути по восстановлению отношений.
Песков подчеркнул, что телефонные контакты между Россией и США не так часты, но последний разговор был конструктивным. «Знаете, что контакты телефонные не столь частые. В эту итерацию был один телефонный разговор, но достаточно конструктивный, чтобы решать вопросы…» — отметил представитель Кремля во время беседы с журналистами, выразив мнение, что страны находятся в начале пути по восстановлению отношений. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее репортер Washington Post задал президенту США Дональду Трампу вопрос, не являются ли авиаудары России по Украине демонстрацией неуважения со стороны российского президента Владимира Путина. В ответ Трамп остро раскритиковал профессионализм сотрудника издания.
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