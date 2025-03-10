Никаких конкретных сроков по полному освобождению Курской области сейчас нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что российские военные делают все возможное, чтобы зачистить эту зону от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также представитель Кремля оценил последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, назвав его «достаточно конструктивным». Эти и другие заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Дата освобождения Курской области
Дмитрий Песков сообщил, что точные сроки освобождения Курской области от украинских военных не определены. «Никаких сроков нет», — подчеркнул Песков. Он также уточнил, что российские военные прилагают все усилия для возвращения контроля над территорией и выразил уверенность в успешном выполнении этой задачи.
Про ситуацию в Курской области
Российские военные прилагают максимальные усилия для освобождения Курской области от боевиков, рассказал представитель Кремля. «Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — сказал Песков.
Телефонный разговор Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России оценил действия президента США Дональда Трампа, который высказался в защиту российского лидера Владимира Путина, критикуемого журналистом. По мнению Пескова, США и РФ находятся в начале пути по восстановлению отношений.
«Знаете, что контакты телефонные не столь частые. В эту итерацию был один телефонный разговор, но достаточно конструктивный, чтобы решать вопросы…» — отметил представитель Кремля во время беседы с журналистами, выразив мнение, что страны находятся в начале пути по восстановлению отношений.
Происходящее в Сирии насилие вызывает глубокую озабоченность в Кремле
Дмитрий Песков выразил озабоченность по поводу ситуации в Сирии, подчеркнув, что происходящее насилие вызывает серьезную тревогу в России. «По базам мы ничего не комментируем. Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста URA.RU.
Консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) намерен провести консультации по обострению ситуации в Сирии. Об этом сообщил Дмитрий Песков, подчеркнув широкое международное беспокойство в связи с продолжающимися проявлениями насилия в регионе.
«Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и в международных организациях, в том числе в организации объединённых наций. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и, главное, делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить», — ответил на вопрос корреспондента URA.RU пресс-секретарь президента РФ .
Утверждения о ведении РФ кампании «по саботажу и диверсиям» в США и Европе
Песков указывает на отсутствие конкретных доказательств и аргументов в поддержку существования таких компаний у России, даже после проведения специальных разбирательств в Соединенных Штатах и европейских столицах. По его словам, это приводит к тому, что обвинения и программы, связанные с этими компаниями, кажутся эфемерными и необоснованными.
«...Дело в том, что это же эфемерная абсолютно компания. Никаких подтверждений, членораздельных подтверждений существования таких компаний. Не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в соединенных штатах и в европейских столицах, в итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента», — отметил представитель Кремля.
Сворачивание в США программ по противодействию «российской угрозе»
Администрация США приняла решение о сворачивании ряда программ, нацеленных на противодействие так называемой «российской угрозе». Как заявил пресс-секретарь президента РФ, это решение вызвано стремлением американской стороны избавиться от «груза всего неэффективного, неправдоподобного и коррупционного».
«...В данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза, от груза всего неэффективного. Всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее. Ну, вполне понятно действовать», — заключил Песков.
Демонстрация желания мира со стороны Украины
Песков подчеркнул важность демонстрации желания мира со стороны Украины в текущем конфликте. В ходе последних заявлений он указал на ожидания, которые формируются не только в России, но и в Соединенных Штатах.
«Здесь не важно, что мы ждем. Здесь важно, что ждут соединенные штаты, а на самых различных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что соединенные штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Вот, собственно, наверное, этого ждут все», — отметил пресс-секретарь президента России.
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