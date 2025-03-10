Лавров: РФ и США еще не начали работу по преодолению проблем

Россия и США еще не начали активную работу по решению накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он уточнил, что шаги в правильном направлении по налаживанию отношений между странами уже ведутся.
«Все это — шаги в правильном направлении. Мы их ценим, но повторюсь: какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно. Работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами мы, по большому счету, еще даже не начали», — сказал Лавров в интервью журналу «Новые регионы России». Оно размещено на сайте МИД РФ.
Министр также добавил, что считает важными недавние заявления администрации США, касающиеся разрешения украинского конфликта. Он также напомнил, что Москва всегда выражала желание к проведению переговоров, тем не менее страна на первое место ставит свои национальные интересы. При этом Лавров уточнил, что поддерживает слова Трампа о том, что расширение НАТО — это проблема.
Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что на этой неделе переговоров между Вашингтоном и Москвой не запланировано, сообщает MK.RU. До этого телеканал CNN сообщал, что на текущей неделе намечена встреча представителей США и РФ и Саудовской Аравии. В США выразили надежду на хорошие результаты от встречи, передает RT.
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