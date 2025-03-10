Махонин рассказал Путину о поддержке бойцов СВО

В Пермском крае 400 семей бойцов СВО воспользовались семейным капиталом
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Дмитрий Махонин доложил президенту о поддержке участников СВО и их семей
Дмитрий Махонин доложил президенту о поддержке участников СВО и их семей Фото:

В Пермском крае семьи участников спецоперации активно пользуются новыми мерами поддержки со стороны государства. Так, около 400 семей воспользовались семейным капиталом, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин президенту России Владимиру Путину.

«Поддержка участников специальной военной операции, семей — это ключевая задача. Мы здесь стараемся вводить все новые меры поддержки. Одна из последних мер поддержки — это семейный капитал участников специальной военной операции. Когда рождаются дети, люди могут получить денежные средства, для того чтобы приобрести все необходимое. Уже 400 семей воспользовалось этой мерой поддержки», — доложил глава Пермского края.

Также Махонин сообщил президенту о старте проекта «Герои Прикамья», в котором бойцы могут переобучиться на чиновников-руководителей, а также об открытии в Перми памятника героям специальной военной операции.

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В Пермском крае семьи участников спецоперации активно пользуются новыми мерами поддержки со стороны государства. Так, около 400 семей воспользовались семейным капиталом, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин президенту России Владимиру Путину. «Поддержка участников специальной военной операции, семей — это ключевая задача. Мы здесь стараемся вводить все новые меры поддержки. Одна из последних мер поддержки — это семейный капитал участников специальной военной операции. Когда рождаются дети, люди могут получить денежные средства, для того чтобы приобрести все необходимое. Уже 400 семей воспользовалось этой мерой поддержки», — доложил глава Пермского края. Также Махонин сообщил президенту о старте проекта «Герои Прикамья», в котором бойцы могут переобучиться на чиновников-руководителей, а также об открытии в Перми памятника героям специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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