Военкоры наглядно показали, как ВС РФ организовали прорыв в Курской области

Военблогер Звинчук показал на карте прорыв ВС России в Суджу по газопроводу
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Российские бойцы начали прорыв в Курской области 8 марта, пройдя в тыл ВСУ в Судже
Российские бойцы начали прорыв в Курской области 8 марта, пройдя в тыл ВСУ в Судже Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы России продолжают активные боевые действия в Курской области, успешно осуществляя штурмовые операции в районе города Суджа. Об этом сообщает проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь», публикуя видео с наглядной картой прорыва. 

«На кадрах видно, что российские войска начали свое продвижение 6 марта, а уже к 8 марта они продвинулись по всем участкам Курской области», — отмечается на соответствующем видео военкора. Оно размещено в Telegram. Также из него следует, что российские солдаты не только закрепились в приграничной Судже, но также успешно вернули под контроль ряд близлежащих территорий. Это, к примеру, населенные пункты Кубаткин, Малая Локня и Черкасское Поречное. Также удалось выбить украинские позиции с Лебедевки.

Параллельно с этим продолжается операция по перерезанию коммуникации ВСУ к югу и юго-западу от Суджи. В результате операций со стороны ВС РФ украинские силы также оказались в котле на севере Суджанского района, что значительно укрепило позиции российской армии в этом стратегическом регионе.

Масштабное контрнаступление в Курской области началось 8 марта, когда отряд из 800 человек провел секретную операцию, совершив марш-бросок через незадействованный газопровод. Они смогли таким образом проникнуть в тыл ВСУ в районе Суджи. Вся операция по времени заняла около недели. 

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Вооруженные силы России продолжают активные боевые действия в Курской области, успешно осуществляя штурмовые операции в районе города Суджа. Об этом сообщает проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь», публикуя видео с наглядной картой прорыва.  «На кадрах видно, что российские войска начали свое продвижение 6 марта, а уже к 8 марта они продвинулись по всем участкам Курской области», — отмечается на соответствующем видео военкора. Оно размещено в Telegram. Также из него следует, что российские солдаты не только закрепились в приграничной Судже, но также успешно вернули под контроль ряд близлежащих территорий. Это, к примеру, населенные пункты Кубаткин, Малая Локня и Черкасское Поречное. Также удалось выбить украинские позиции с Лебедевки. Параллельно с этим продолжается операция по перерезанию коммуникации ВСУ к югу и юго-западу от Суджи. В результате операций со стороны ВС РФ украинские силы также оказались в котле на севере Суджанского района, что значительно укрепило позиции российской армии в этом стратегическом регионе. Масштабное контрнаступление в Курской области началось 8 марта, когда отряд из 800 человек провел секретную операцию, совершив марш-бросок через незадействованный газопровод. Они смогли таким образом проникнуть в тыл ВСУ в районе Суджи. Вся операция по времени заняла около недели. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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