AFP: Киев предложит прекращение огня с РФ на море и в воздухе

Администрация Украины намерена предложить на переговорах с США в Саудовской Аравии прекращение огня со стороны России в морских и воздушных пространствах. Информацию передает издание Agence France-Presse.
«Такой режим прекращения огня будет легко установить и легко поддерживать, и можно будет начать с него» — сообщил официальный представитель Киева изданию AFP. Украинский лидер Владимир Зеленский уже направляется в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями Соединенных Штатов.
Встреча между делегациями США и Украины, запланированная на 12 марта в Саудовской Аравии, станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов возможного прекращения огня. Переговоры были организованы после телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В дополнение к переговорам ожидается визит украинского президента Владимира Зеленского для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
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