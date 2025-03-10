AFP: Киев предложит прекращение огня с РФ на море и в воздухе

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Зеленский планирует попросить остановки огня РФ на море и в воздухе
Зеленский планирует попросить остановки огня РФ на море и в воздухе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация Украины намерена предложить на переговорах с США в Саудовской Аравии прекращение огня со стороны России в морских и воздушных пространствах. Информацию передает издание Agence France-Presse.

«Такой режим прекращения огня будет легко установить и легко поддерживать, и можно будет начать с него» — сообщил официальный представитель Киева изданию AFP. Украинский лидер Владимир Зеленский уже направляется в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями Соединенных Штатов.

Встреча между делегациями США и Украины, запланированная на 12 марта в Саудовской Аравии, станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов возможного прекращения огня. Переговоры были организованы после телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В дополнение к переговорам ожидается визит украинского президента Владимира Зеленского для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

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Администрация Украины намерена предложить на переговорах с США в Саудовской Аравии прекращение огня со стороны России в морских и воздушных пространствах. Информацию передает издание Agence France-Presse. «Такой режим прекращения огня будет легко установить и легко поддерживать, и можно будет начать с него» — сообщил официальный представитель Киева изданию AFP. Украинский лидер Владимир Зеленский уже направляется в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями Соединенных Штатов. Встреча между делегациями США и Украины, запланированная на 12 марта в Саудовской Аравии, станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов возможного прекращения огня. Переговоры были организованы после телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В дополнение к переговорам ожидается визит украинского президента Владимира Зеленского для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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