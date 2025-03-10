Участвовать в программе «Герои Южного Урала» собрались более 700 челябинцев

На участие в программе «Герои Южного Урала» (аналога федеральной программы «Время героев» в Челябинской области) заявки подали около 715 человек. Больше половины из них — действующие участники СВО. Прием заявок начался с 19 февраля и продолжится до 19 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Челябинской области продолжается регистрация желающих пройти обучение в рамках образовательной программы для участников СВО „Герои Южного Урала“. С момента старта программы прошло почти три недели, за этот период на сайте проекта зарегистрировались 715 человек, из них 387 — это действующие участники специальной военной операции», — сообщили в правительстве.
Как сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) Челябинской области, обучение в рамках программы откроет для участников СВО перспективы трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных общественных и коммерческих организациях.
Программа ориентирована на бойцов СВО, имеющих высшее или среднее специальное образование и опыт руководящей работы. Для участников, находящихся непосредственно в зоне СВО, предусмотрена упрощенная форма регистрации. Обучение будет проходить один календарный год на базе Челябинского филиала РАНХиГС.
В ЦУР также отметили, что для прохождения отбора необходимо создать личный кабинет на сайте кадрового проекта и заполнить анкету. Далее написать эссе на заданную тему и пройти онлайн-тестирование. Подать заявку можно до 19 марта. Уже с 20 марта стартует этап тестирования участников.
Ранее на пресс-конференции вице-губернатор Роман Воллерт сообщал, что участник, прошедший отбор, должен будет приехать в Челябинск до 1 июля. Всего будет 60 участников первого этапа. Те, кто не сможет прибыть в областной центр к назначенной дате, будет зачислен в следующие потоки проекта.
Региональная программа «Герои Южного Урала», аналогичная федеральной инициативе «Время героев» была анонсирована губернатором Алексеем Текслером во время прямой линии 11 декабря. Губернатор также предложил Герою России Альберту Зайнуллину принять участие в программе.
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