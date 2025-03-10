Европе напомнили, что ее ждет при нападении на Россию. В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» 10 марта прошли «Чтения Победы», посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Известные советские и российские актеры воспели подвиги защитников Сталинграда. Корреспондент URA.RU пообщался с участниками — ветеранами Великой Отечественной войны, спецоперации и артистами, чтобы узнать, что для каждого из них значит этот день.
В Триумфальном зале музея прозвучали стихи, песни и отрывки из писем фронтовиков. 18 произведений исполнили актеры театра имени Вахтангова. «Чтения» начались с выступления актера Евгения Князева. Он отметил, что «даже трудно себе представить, через какие страдания, лишения и утраты прошла наша страна ради победы».
«И тем, кто пытается переписать нашу историю, мы напомним. Против фашистской Германии Дания продержалась шесть часов, Люксембург — один день, Голландия — пять дней, Югославия — 11 дней, Бельгия — 18 дней, Польша — 27 дней, Франция — 42 дня. И один Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. За время его штурма гитлеровцы потеряли больше солдат, чем при взятии Парижа», — сказал Князев.
После него на сцену вышла актриса театра и кино Лидия Вележева со стихотворением Ильи Эренбурга «1941» о борьбе русского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Актер Александр Павлов зачитал произведение Семена Гудзенко «Нас не нужно жалеть», воспевшее подвиги солдат, терпевших тяготы и лишения ради спасения родины. Ольга Боровская прочитала «Балладу о военных летчицах» Евгения Евтушенко, посвященную советским женщинам, которые отдали жизни в воздушных сражениях с нацистами. Марина Есипенко спела песню Олега Митяева «В осеннем парке» об ужасах войны глазами простого солдата. «Чтения Победы» завершились минутой молчания о павших советских воинах. Участники мероприятия встали, чтобы почтить их память.
После выступления актеры рассказали корреспонденту URA.RU, почему выбрали именно эти произведения. Евгений Князев поделился, что произнес те речи и стихотворения, в которых поэты воспевают родину и говорят о готовности сражаться любой ценой, чтобы ее сохранить. «Думаю, эти вопросы волнуют не только меня, но и моего зрителя», — прокомментировал он.
Александр Павлов объяснил, что прочитал стихотворение Гудзенко «Нас не нужно жалеть», потому что оно очень честное и написано человеком, который сам пережил войну. «Люди, прошедшие через это — невероятные герои. Будучи ребенком, я видел их, знал их, это были и мои родственники. Один из них прошел и Сталинград, и Курск, был ранен. И при этом никогда не хвастался, не говорил о своих подвигах, поэтому у меня возникло желание как-то воздать им за их благородство, храбрость и смелость», — рассказал актер.
На этих произведениях мы выросли, а артистов знаем в лицо, сказал участник спецоперации Рашид Юсупов. «Это тронуло меня до глубины души.
Хочу, чтобы молодежь чувствовала то же, что и я. А еще не забывала свою историю и своих героев. Молодые люди — наше будущее, поэтому хотим, чтобы они были патриотами своей страны, стояли за свой народ, как когда-то их предки", — сказал военнослужащий.
Поделилась впечатлениями о «Чтениях Победы» с корреспондентом URA.RU коренная жительница Волгограда Евгения Филиппова. Она отметила, что очень важно помнить о подвиге военных, одержавших верх над нацизмом огромными усилиями, и такие мероприятия помогают сохранить память. Женщина рассказала, что немцы в 1942 году разбомбили один из домов, в котором погибла часть ее родни, а родителей угнали в Германию на принудительные работы в концентрационный лагерь, где она и родилась в 1944 году. После победы СССР в войне ее семья вернулась в Сталинград.
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