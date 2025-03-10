Европе напомнили, что ее ждет при нападении на Россию

В Волгограде прошли «Чтения Победы», посвященные разгрому нацистской Германии
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Известные советские и российские актеры воспели подвиги защитников Сталинграда
Известные советские и российские актеры воспели подвиги защитников Сталинграда Фото:

Европе напомнили, что ее ждет при нападении на Россию. В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» 10 марта прошли «Чтения Победы», посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Известные советские и российские актеры воспели подвиги защитников Сталинграда. Корреспондент URA.RU пообщался с участниками — ветеранами Великой Отечественной войны, спецоперации и артистами, чтобы узнать, что для каждого из них значит этот день.

В Триумфальном зале музея прозвучали стихи, песни и отрывки из писем фронтовиков. 18 произведений исполнили актеры театра имени Вахтангова. «Чтения» начались с выступления актера Евгения Князева. Он отметил, что «даже трудно себе представить, через какие страдания, лишения и утраты прошла наша страна ради победы».

«И тем, кто пытается переписать нашу историю, мы напомним. Против фашистской Германии Дания продержалась шесть часов, Люксембург — один день, Голландия — пять дней, Югославия — 11 дней, Бельгия — 18 дней, Польша — 27 дней, Франция — 42 дня. И один Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. За время его штурма гитлеровцы потеряли больше солдат, чем при взятии Парижа», — сказал Князев.

Многие советские поэты сами прошли через войну, поэтому их стихотворения особо ценны, считают актеры
Многие советские поэты сами прошли через войну, поэтому их стихотворения особо ценны, считают актеры
Фото:

После него на сцену вышла актриса театра и кино Лидия Вележева со стихотворением Ильи Эренбурга «1941» о борьбе русского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Актер Александр Павлов зачитал произведение Семена Гудзенко «Нас не нужно жалеть», воспевшее подвиги солдат, терпевших тяготы и лишения ради спасения родины. Ольга Боровская прочитала «Балладу о военных летчицах» Евгения Евтушенко, посвященную советским женщинам, которые отдали жизни в воздушных сражениях с нацистами. Марина Есипенко спела песню Олега Митяева «В осеннем парке» об ужасах войны глазами простого солдата. «Чтения Победы» завершились минутой молчания о павших советских воинах. Участники мероприятия встали, чтобы почтить их память.

После выступления актеры рассказали корреспонденту URA.RU, почему выбрали именно эти произведения. Евгений Князев поделился, что произнес те речи и стихотворения, в которых поэты воспевают родину и говорят о готовности сражаться любой ценой, чтобы ее сохранить. «Думаю, эти вопросы волнуют не только меня, но и моего зрителя», — прокомментировал он.

Александр Павлов объяснил, что прочитал стихотворение Гудзенко «Нас не нужно жалеть», потому что оно очень честное и написано человеком, который сам пережил войну. «Люди, прошедшие через это — невероятные герои. Будучи ребенком, я видел их, знал их, это были и мои родственники. Один из них прошел и Сталинград, и Курск, был ранен. И при этом никогда не хвастался, не говорил о своих подвигах, поэтому у меня возникло желание как-то воздать им за их благородство, храбрость и смелость», — рассказал актер.

На этих произведениях мы выросли, а артистов знаем в лицо, сказал участник спецоперации Рашид Юсупов. «Это тронуло меня до глубины души.

Хочу, чтобы молодежь чувствовала то же, что и я. А еще не забывала свою историю и своих героев. Молодые люди — наше будущее, поэтому хотим, чтобы они были патриотами своей страны, стояли за свой народ, как когда-то их предки", — сказал военнослужащий.

Поделилась впечатлениями о «Чтениях Победы» с корреспондентом URA.RU коренная жительница Волгограда Евгения Филиппова. Она отметила, что очень важно помнить о подвиге военных, одержавших верх над нацизмом огромными усилиями, и такие мероприятия помогают сохранить память. Женщина рассказала, что немцы в 1942 году разбомбили один из домов, в котором погибла часть ее родни, а родителей угнали в Германию на принудительные работы в концентрационный лагерь, где она и родилась в 1944 году. После победы СССР в войне ее семья вернулась в Сталинград. 

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Европе напомнили, что ее ждет при нападении на Россию. В волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» 10 марта прошли «Чтения Победы», посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Известные советские и российские актеры воспели подвиги защитников Сталинграда. Корреспондент URA.RU пообщался с участниками — ветеранами Великой Отечественной войны, спецоперации и артистами, чтобы узнать, что для каждого из них значит этот день. В Триумфальном зале музея прозвучали стихи, песни и отрывки из писем фронтовиков. 18 произведений исполнили актеры театра имени Вахтангова. «Чтения» начались с выступления актера Евгения Князева. Он отметил, что «даже трудно себе представить, через какие страдания, лишения и утраты прошла наша страна ради победы». «И тем, кто пытается переписать нашу историю, мы напомним. Против фашистской Германии Дания продержалась шесть часов, Люксембург — один день, Голландия — пять дней, Югославия — 11 дней, Бельгия — 18 дней, Польша — 27 дней, Франция — 42 дня. И один Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. За время его штурма гитлеровцы потеряли больше солдат, чем при взятии Парижа», — сказал Князев. После него на сцену вышла актриса театра и кино Лидия Вележева со стихотворением Ильи Эренбурга «1941» о борьбе русского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Актер Александр Павлов зачитал произведение Семена Гудзенко «Нас не нужно жалеть», воспевшее подвиги солдат, терпевших тяготы и лишения ради спасения родины. Ольга Боровская прочитала «Балладу о военных летчицах» Евгения Евтушенко, посвященную советским женщинам, которые отдали жизни в воздушных сражениях с нацистами. Марина Есипенко спела песню Олега Митяева «В осеннем парке» об ужасах войны глазами простого солдата. «Чтения Победы» завершились минутой молчания о павших советских воинах. Участники мероприятия встали, чтобы почтить их память. После выступления актеры рассказали корреспонденту URA.RU, почему выбрали именно эти произведения. Евгений Князев поделился, что произнес те речи и стихотворения, в которых поэты воспевают родину и говорят о готовности сражаться любой ценой, чтобы ее сохранить. «Думаю, эти вопросы волнуют не только меня, но и моего зрителя», — прокомментировал он. Александр Павлов объяснил, что прочитал стихотворение Гудзенко «Нас не нужно жалеть», потому что оно очень честное и написано человеком, который сам пережил войну. «Люди, прошедшие через это — невероятные герои. Будучи ребенком, я видел их, знал их, это были и мои родственники. Один из них прошел и Сталинград, и Курск, был ранен. И при этом никогда не хвастался, не говорил о своих подвигах, поэтому у меня возникло желание как-то воздать им за их благородство, храбрость и смелость», — рассказал актер. На этих произведениях мы выросли, а артистов знаем в лицо, сказал участник спецоперации Рашид Юсупов. «Это тронуло меня до глубины души. Поделилась впечатлениями о «Чтениях Победы» с корреспондентом URA.RU коренная жительница Волгограда Евгения Филиппова. Она отметила, что очень важно помнить о подвиге военных, одержавших верх над нацизмом огромными усилиями, и такие мероприятия помогают сохранить память. Женщина рассказала, что немцы в 1942 году разбомбили один из домов, в котором погибла часть ее родни, а родителей угнали в Германию на принудительные работы в концентрационный лагерь, где она и родилась в 1944 году. После победы СССР в войне ее семья вернулась в Сталинград. 
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