Пермский владелец «Волгонефти-212» планирует создать фонд для компенсации ущерба

Пермский судовладелец затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212» собирается создать фонд для компенсации ущерба от разлива нефтепродуктов. По данным журналистов, его сумма составит 533 млн рублей.
«ООО „Кама Шиппинг“ (эксплуатант танкера) и ООО „Каматрансоил“ (собственник судна) ходатайствовали о создании фонда для компенсации ущерба», — передает «Коммерсант-Кубань». Владелец затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» заявил о желании создать аналогичный фонд. По предварительной оценке, общая сумма вложений превысит млрд рублей.
По словам судовладельцев, подобная процедура предусмотрена Кодексом торгового мореплавания в качестве механизма защиты интересов пострадавших от разлива нефтепродуктов. Уже получены гарантии от АО «Российская национальная перестраховочная компания», действующие до декабря 2030 года. Представитель ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239») уточнил, что размер гарантии превосходит сумму требований истца.
Два танкера затонули в Черном море в середине декабря 2024 года. В результате погиб один моряк. Были спасены 13 членов экипажа. В воде оказалось порядка 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя. В данный момент в суде рассматривают сразу несколько исков к «Кама Шиппинг».
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