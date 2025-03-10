Вирусолог Усманский рассказал тюменцам, чем опасен свиной грипп

Вирусолог Геннадий Усманский рассказал, чем опасен свиной грипп, рост которого зафиксировали в Тюменской области. Заболевание опасно в первую очередь возможными осложнениями, сообщил Усманский журналистам.
«Свиной грипп опасен не самим вирусом, а возможными осложнениями, особенно у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых. Он может вызывать тяжелые формы пневмонии, вирусно-бактериальные инфекции, поражение сердечно-сосудистой системы, а в редких случаях — острую дыхательную недостаточность», — приводит слова Усманского издание «Наш город».
Вирусолог также отметил, что риск появления осложнений возрастает, если не лечиться или переносить болезнь «на ногах». При этом в группе риска помимо детей, пожилых или людей с хроническими заболеваниям могут оказаться и здоровые молодые тюменцы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области участились случаи заражения свиным гриппом. При тяжелых осложнениях это заболевание может оказаться смертельно опасным. Также в регионе более чем на 10% за неделю возросла заболеваемость ОРВИ.
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