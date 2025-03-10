10 марта 2025

Вирусолог Усманский рассказал тюменцам, чем опасен свиной грипп

Вирусолог Усманский предупредил тюменцев об опасности свиного гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость свиным гриппом возросла в Тюменской области
Заболеваемость свиным гриппом возросла в Тюменской области Фото:

Вирусолог Геннадий Усманский рассказал, чем опасен свиной грипп, рост которого зафиксировали в Тюменской области. Заболевание опасно в первую очередь возможными осложнениями, сообщил Усманский журналистам.

«Свиной грипп опасен не самим вирусом, а возможными осложнениями, особенно у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых. Он может вызывать тяжелые формы пневмонии, вирусно-бактериальные инфекции, поражение сердечно-сосудистой системы, а в редких случаях — острую дыхательную недостаточность», — приводит слова Усманского издание «Наш город». 

Вирусолог также отметил, что риск появления осложнений возрастает, если не лечиться или переносить болезнь «на ногах». При этом в группе риска помимо детей, пожилых или людей с хроническими заболеваниям могут оказаться и здоровые молодые тюменцы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области участились случаи заражения свиным гриппом. При тяжелых осложнениях это заболевание может оказаться смертельно опасным. Также в регионе более чем на 10% за неделю возросла заболеваемость ОРВИ. 

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Вирусолог Геннадий Усманский рассказал, чем опасен свиной грипп, рост которого зафиксировали в Тюменской области. Заболевание опасно в первую очередь возможными осложнениями, сообщил Усманский журналистам. «Свиной грипп опасен не самим вирусом, а возможными осложнениями, особенно у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых. Он может вызывать тяжелые формы пневмонии, вирусно-бактериальные инфекции, поражение сердечно-сосудистой системы, а в редких случаях — острую дыхательную недостаточность», — приводит слова Усманского издание «Наш город».  Вирусолог также отметил, что риск появления осложнений возрастает, если не лечиться или переносить болезнь «на ногах». При этом в группе риска помимо детей, пожилых или людей с хроническими заболеваниям могут оказаться и здоровые молодые тюменцы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области участились случаи заражения свиным гриппом. При тяжелых осложнениях это заболевание может оказаться смертельно опасным. Также в регионе более чем на 10% за неделю возросла заболеваемость ОРВИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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