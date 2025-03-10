Рабочий, погибший на стройке элитного ЖК в Челябинске, эвакуировал 13 человек

Рабочий, который погиб на стройке элитного ЖК «Грани» в Челябинске, успел эвакуировать 13 человек. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Работы по заливке перекрытия вели 14 человек. Когда послышался треск — сотрудник начал эвакуацию рабочих. Но сам спастись не успел», — рассказал URA.RU источник.
В итоге мужчина упал вместе с обрушившимся перекрытием. Его завалило слоем бетона. От полученных травм он скончался на месте.
К месту были вызваны экстренные службы. В третьем часу ночи сотрудники РСЧС и подразделения МЧС России извлекли тело из-под завалов. В СКР по региону по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!