10 марта 2025

Рабочий, погибший на стройке элитного ЖК в Челябинске, эвакуировал 13 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина организовал эвакуацию сотрудников, но сам спастись не успел
Мужчина организовал эвакуацию сотрудников, но сам спастись не успел Фото:

Рабочий, который погиб на стройке элитного ЖК «Грани» в Челябинске, успел эвакуировать 13 человек. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Работы по заливке перекрытия вели 14 человек. Когда послышался треск — сотрудник начал эвакуацию рабочих. Но сам спастись не успел», — рассказал URA.RU источник.

В итоге мужчина упал вместе с обрушившимся перекрытием. Его завалило слоем бетона. От полученных травм он скончался на месте.

К месту были вызваны экстренные службы. В третьем часу ночи сотрудники РСЧС и подразделения МЧС России извлекли тело из-под завалов. В СКР по региону по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочий, который погиб на стройке элитного ЖК «Грани» в Челябинске, успел эвакуировать 13 человек. Об этом URA.RU рассказал источник. «Работы по заливке перекрытия вели 14 человек. Когда послышался треск — сотрудник начал эвакуацию рабочих. Но сам спастись не успел», — рассказал URA.RU источник. В итоге мужчина упал вместе с обрушившимся перекрытием. Его завалило слоем бетона. От полученных травм он скончался на месте. К месту были вызваны экстренные службы. В третьем часу ночи сотрудники РСЧС и подразделения МЧС России извлекли тело из-под завалов. В СКР по региону по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...