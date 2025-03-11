Стала известна личность погибшего при атаке БПЛА на Москву

В результате падения обломков украинского беспилотника на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово погиб один сотрудник компании. Еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе «Мираторга».
«В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — написали на официальном сайте «Мираторга». Пострадавшие сотрудники были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения городов Видное и Домодедово.
В пресс-службе добавили, что компания обеспечит всестороннюю поддержку и предоставит материальную помощь семьям погибшего сотрудника и тех, кто получил ранения. На месте инцидента работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате обширной атаки дронов ВСУ в регионе один человек погиб и еще трое получили ранения. В Раменском районе на жилой многоквартирный дом упали обломки беспилотников, что привело к повреждению не менее семи квартир. В связи с этим произведена эвакуация 12 жителей, среди которых трое детей.
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