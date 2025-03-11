Стала известна личность погибшего при атаке БПЛА на Москву

В результате атаки БПЛА погиб сотрудник «Мираторга»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь
Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате падения обломков украинского беспилотника на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово погиб один сотрудник компании. Еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе «Мираторга».

«В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — написали на официальном сайте «Мираторга». Пострадавшие сотрудники были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения городов Видное и Домодедово.

В пресс-службе добавили, что компания обеспечит всестороннюю поддержку и предоставит материальную помощь семьям погибшего сотрудника и тех, кто получил ранения. На месте инцидента работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате обширной атаки дронов ВСУ в регионе один человек погиб и еще трое получили ранения. В Раменском районе на жилой многоквартирный дом упали обломки беспилотников, что привело к повреждению не менее семи квартир. В связи с этим произведена эвакуация 12 жителей, среди которых трое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате падения обломков украинского беспилотника на территории дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово погиб один сотрудник компании. Еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе «Мираторга». «В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — написали на официальном сайте «Мираторга». Пострадавшие сотрудники были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения городов Видное и Домодедово. В пресс-службе добавили, что компания обеспечит всестороннюю поддержку и предоставит материальную помощь семьям погибшего сотрудника и тех, кто получил ранения. На месте инцидента работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате обширной атаки дронов ВСУ в регионе один человек погиб и еще трое получили ранения. В Раменском районе на жилой многоквартирный дом упали обломки беспилотников, что привело к повреждению не менее семи квартир. В связи с этим произведена эвакуация 12 жителей, среди которых трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...