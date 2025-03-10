10 марта 2025

СКР показал видео с местом гибели рабочего на стройке ЖК в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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В строящемся элитном доме обрушилась опалубка
В строящемся элитном доме обрушилась опалубка Фото:

Сотрудники Следственного управления СКР по Челябинской области показали оперативное видео с места обрушения опалубки при строительстве элитного дома в Челябинске, где погиб рабочий. Расследование уголовного дела стоит на контроле прокуратуры Центрального района.

«Оперативное видео СУ СК России по Челябинской области», — указали в пресс-службе ведомства. Расследование уголовного дела по факту гибели рабочего на стройке находится на контроле прокуратуры, на месте работает прокурор.

ЧП на стройплощадке элитного дома №187 по улице Труда в Челябинске произошло 10 марта. При заливке перекрытий обрушилась опалубка, погиб 45-летний работник подрядной организации СК «Стандарт». По данным URA.RU, он успел вывести 13 человек.

У подрядной организации были все допуски к работе. Директор компании сообщил, что семье погибшего окажут материальную помощь.

Тело рабочего извлекли утром 11 марта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП произошло 10 марта
ЧП произошло 10 марта
Фото:
В центре Челябинска строят элитный ЖК
В центре Челябинска строят элитный ЖК
Фото:

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Сотрудники Следственного управления СКР по Челябинской области показали оперативное видео с места обрушения опалубки при строительстве элитного дома в Челябинске, где погиб рабочий. Расследование уголовного дела стоит на контроле прокуратуры Центрального района. «Оперативное видео СУ СК России по Челябинской области», — указали в пресс-службе ведомства. Расследование уголовного дела по факту гибели рабочего на стройке находится на контроле прокуратуры, на месте работает прокурор. ЧП на стройплощадке элитного дома №187 по улице Труда в Челябинске произошло 10 марта. При заливке перекрытий обрушилась опалубка, погиб 45-летний работник подрядной организации СК «Стандарт». По данным URA.RU, он успел вывести 13 человек. У подрядной организации были все допуски к работе. Директор компании сообщил, что семье погибшего окажут материальную помощь. Тело рабочего извлекли утром 11 марта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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