СКР показал видео с местом гибели рабочего на стройке ЖК в Челябинске

Сотрудники Следственного управления СКР по Челябинской области показали оперативное видео с места обрушения опалубки при строительстве элитного дома в Челябинске, где погиб рабочий. Расследование уголовного дела стоит на контроле прокуратуры Центрального района.
«Оперативное видео СУ СК России по Челябинской области», — указали в пресс-службе ведомства. Расследование уголовного дела по факту гибели рабочего на стройке находится на контроле прокуратуры, на месте работает прокурор.
ЧП на стройплощадке элитного дома №187 по улице Труда в Челябинске произошло 10 марта. При заливке перекрытий обрушилась опалубка, погиб 45-летний работник подрядной организации СК «Стандарт». По данным URA.RU, он успел вывести 13 человек.
У подрядной организации были все допуски к работе. Директор компании сообщил, что семье погибшего окажут материальную помощь.
Тело рабочего извлекли утром 11 марта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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