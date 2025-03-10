Застройщик прокомментировал гибель рабочего на стройке ЖК в Челябинске

У подрядной организации, которая проводила строительные работы на объекте элитного ЖК «Грани» на улице Труда в Челябинске, были все допуски. Об этом сообщил представитель застройщика МФК ЕХЕ.
«У подрядной организации были допуски для проведения работ. Сейчас на месте работают правоохранители», — сообщили в пресс-службе компании МФК ЕХЕ, пишет сайт «31 канала».
Там подтвердили факт ЧП и уточнили, что на участке подрядной организации произошло падение временной строительной опалубки. Погиб рабочий. «Его семье будет оказана материальная помощь», — добавили в компании.
Разрешение на строительство жилого комплекса было выдано ООО «Специализированный застройщик МФК «EXE», сообщили в администрации Челябинска. «В причинах трагедии, произошедшей вчера вечером, предстоит разобраться компетентным органам. Искренне соболезнуем родным и близким погибшего», — добавили в пресс-службе мэрии.
10 марта вечером на стройке элитного жилищного комплекса «Грани» на улице Труда обрушилось перекрытие. Рабочий, который погиб на стройке элитного ЖК «Грани» в Челябинске, успел эвакуировать 13 человек, сообщил URA.RU источник. Тело 45-летнего мужчины спасатели извлекли из-под обломков утром 11 марта.
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