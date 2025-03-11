Курганец прятал от приставов иномарку в Тюменской области

Житель Курганской области, задолжавший по штрафам ГАИ, налогам и кредитам, прятал от приставов иномарку в соседнем региона. Злоумышленник скрывал машину в Тюменской области в надежде, что ее не найдут и не конфискуют. Об этом сообщает УФССП России по Курганской области.
«Два года житель Шатровского округа не оплачивал штрафы, налоги и кредиты. С приставами вел себя грубо и утверждал, что взыскать с него ничего не смогут, так как имущество свое он не выдаст. Однако приставы установили, что в собственности неплательщика имеется иномарка. При взаимодействии с полицией судебные приставы нашли автомобиль в одном из населенных пунктов Тюменской области», — сообщается на сайте ведомства.
После ареста машины поведение должника резко изменилось. В течение недели мужчина оплатил задолженность на сумму 800 тысяч рублей и предоставил документы о погашении в районное отделение судебных приставов.
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