«Уже отослал фотографии»: федеральный министр пообещал Екатеринбургу большие чемпионаты

Екатеринбург может принимать чемпионаты Европы, мира и любые другие крупные мероприятия, так как имеет всю необходимую спортивную инфраструктуру. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев после экскурсии по Дворцу водных видов спорта в Екатеринбурге.
«Здесь можно смело проводить чемпионаты мира, Европы, соревнования любого уровня. И мы обязательно будем это делать после потепления [отношений] с международными организациями, будем заявлять Екатеринбург [на участие]. Я уже отослал свои впечатления, фотографии президенту федерации водных видов спорта России Дмитрию Мазепину. И надо сказать, что здесь, я уверен, будут большие победы России», — поделился он.
Дворец водных видов спорта, который строили к Универсиаде в 2023-м году (вместо неё в итоге прошел Международный фестиваль университетского спорта, — прим. URA.RU) он назвал «великолепным». Общие впечатления от Свердловской области у министра также осталось «самое положительное». «Урал — вообще спортивный регион», — отметил он.
Дегтярев прилетел в Екатеринбург 10 марта. Он посетил открытие крупнейшей на Урале крытой «УГМК-Арены», а со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым планировал обсудить две темы.
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