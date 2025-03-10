10 марта 2025

«Уже отослал фотографии»: федеральный министр пообещал Екатеринбургу большие чемпионаты

Глава Минспорта РФ Дегтярев: Екатеринбург готов принять чемпионаты мира и Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Дегтярев считает, что в Екатеринбурге есть необходимая инфраструктура
Михаил Дегтярев считает, что в Екатеринбурге есть необходимая инфраструктура Фото:

Екатеринбург может принимать чемпионаты Европы, мира и любые другие крупные мероприятия, так как имеет всю необходимую спортивную инфраструктуру. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев после экскурсии по Дворцу водных видов спорта в Екатеринбурге.

«Здесь можно смело проводить чемпионаты мира, Европы, соревнования любого уровня. И мы обязательно будем это делать после потепления [отношений] с международными организациями, будем заявлять Екатеринбург [на участие]. Я уже отослал свои впечатления, фотографии президенту федерации водных видов спорта России Дмитрию Мазепину. И надо сказать, что здесь, я уверен, будут большие победы России», — поделился он.

Дворец водных видов спорта, который строили к Универсиаде в 2023-м году (вместо неё в итоге прошел Международный фестиваль университетского спорта, — прим. URA.RU) он назвал «великолепным». Общие впечатления от Свердловской области у министра также осталось «самое положительное». «Урал — вообще спортивный регион», — отметил он.

Дегтярев прилетел в Екатеринбург 10 марта. Он посетил открытие крупнейшей на Урале крытой «УГМК-Арены», а со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым планировал обсудить две темы. 

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Екатеринбург может принимать чемпионаты Европы, мира и любые другие крупные мероприятия, так как имеет всю необходимую спортивную инфраструктуру. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев после экскурсии по Дворцу водных видов спорта в Екатеринбурге. «Здесь можно смело проводить чемпионаты мира, Европы, соревнования любого уровня. И мы обязательно будем это делать после потепления [отношений] с международными организациями, будем заявлять Екатеринбург [на участие]. Я уже отослал свои впечатления, фотографии президенту федерации водных видов спорта России Дмитрию Мазепину. И надо сказать, что здесь, я уверен, будут большие победы России», — поделился он. Дворец водных видов спорта, который строили к Универсиаде в 2023-м году (вместо неё в итоге прошел Международный фестиваль университетского спорта, — прим. URA.RU) он назвал «великолепным». Общие впечатления от Свердловской области у министра также осталось «самое положительное». «Урал — вообще спортивный регион», — отметил он. Дегтярев прилетел в Екатеринбург 10 марта. Он посетил открытие крупнейшей на Урале крытой «УГМК-Арены», а со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым планировал обсудить две темы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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