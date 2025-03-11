Shot сообщил о резко возросшем числе пострадавших после атаки на Москву

Увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских дронов на Москву. По данным telegram-каналов, пострадали 20 человек, включая троих детей.
«Двадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье... Среди пострадавших три ребенка», — пишет telegram-канал Shot. Состояние одного взрослого человека оценивается как тяжелое.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России и в МЧС РФ. Ответ ожидается.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников, в городе Видное пострадали шесть человек, среди которых находится маленький ребенок. Глава региона подчеркнул, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
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