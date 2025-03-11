Shot сообщил о резко возросшем числе пострадавших после атаки на Москву

Shot: в результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 20 человек
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Сообщается о 20 пострадавших в результате атаки ВСУ в Подмосковье
Сообщается о 20 пострадавших в результате атаки ВСУ в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских дронов на Москву. По данным telegram-каналов, пострадали 20 человек, включая троих детей.

«Двадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье... Среди пострадавших три ребенка», — пишет telegram-канал Shot. Состояние одного взрослого человека оценивается как тяжелое.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России и в МЧС РФ. Ответ ожидается. 

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников, в городе Видное пострадали шесть человек, среди которых находится маленький ребенок. Глава региона подчеркнул, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских дронов на Москву. По данным telegram-каналов, пострадали 20 человек, включая троих детей. «Двадцать человек пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье... Среди пострадавших три ребенка», — пишет telegram-канал Shot. Состояние одного взрослого человека оценивается как тяжелое. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России и в МЧС РФ. Ответ ожидается.  Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников, в городе Видное пострадали шесть человек, среди которых находится маленький ребенок. Глава региона подчеркнул, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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