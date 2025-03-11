Алаудинов раскрыл, сколько пунктов осталось освободить возле Суджи

Алаудинов: около Суджи осталось всего два-три неосвобожденных населенных пункта
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Алаудинов заявил, что около Суджи осталось освободить два-три населенных пункта
Алаудинов заявил, что около Суджи осталось освободить два-три населенных пункта Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные освободили большинство населенных пунктов в Суджанском районе Курской области, успешно прорвав оборону украинских войск. Силам РФ осталось взять под контроль два-три населенных пункта возле Суджи, сообщил командир спецназа «Ахмат» Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Теперь мы можем констатировать, что кроме двух-трех населенных пунктов вокруг Суджи все остальные населенные пункты перешли под контроль российских войск», — заявил Алаудинов в разговоре с ТАСС. По его словам, в ходе операции, которая включала проникновение в тыл противника через трубу газопровода и последующий разгром украинских подразделений, российским войскам удалось нарушить систему управления обороной ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы, входящие в состав группировки «Север», успешно завершили операцию по освобождению 12 населенных пунктов и территории более чем 100 квадратных километров в Курской области. Список освобожденных населенных пунктов включает Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный. Помимо этого, ВС РФ провели зачистку территории, площадь которой превышает 100 квадратных километров.

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Российские военные освободили большинство населенных пунктов в Суджанском районе Курской области, успешно прорвав оборону украинских войск. Силам РФ осталось взять под контроль два-три населенных пункта возле Суджи, сообщил командир спецназа «Ахмат» Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Теперь мы можем констатировать, что кроме двух-трех населенных пунктов вокруг Суджи все остальные населенные пункты перешли под контроль российских войск», — заявил Алаудинов в разговоре с ТАСС. По его словам, в ходе операции, которая включала проникновение в тыл противника через трубу газопровода и последующий разгром украинских подразделений, российским войскам удалось нарушить систему управления обороной ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы, входящие в состав группировки «Север», успешно завершили операцию по освобождению 12 населенных пунктов и территории более чем 100 квадратных километров в Курской области. Список освобожденных населенных пунктов включает Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный. Помимо этого, ВС РФ провели зачистку территории, площадь которой превышает 100 квадратных километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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