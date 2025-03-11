Скончался еще один пострадавший при атаке ВСУ на Подмосковье

Умер еще один человек, получивший тяжелые травмы в результате массированной атаки дронов ВСУ в Подмосковье. Об этом рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Таким образом, общее количество погибших в результате этого инцидента достигло трех человек.
«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался», — написала Хрусталева в своем telegram-канале. По информации телеканала 360, им оказался 43-летний работник «Мираторга». Он получил ранения при падении обломков беспилотников на территорию предприятия.
Ранее в результате атаки дронов ВСУ на территорию дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедово погиб один сотрудник, а двое других получили ранения и были госпитализированы. Компания «Мираторг» обещала оказать материальную поддержку семьям пострадавших. Этот инцидент стал частью более широкой атаки беспилотников на Московскую область, в результате которой были повреждены жилые здания и произведена эвакуация жителей.
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