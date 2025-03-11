ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР

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Бойцы ВС РФ освободили Горького в ДНР (архивное фото)
Бойцы ВС РФ освободили Горького в ДНР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из подразделения «Южной» группировки войск успешно освободили населенный пункт Горького в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Освободили населенный пункт Горького ДНР», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

В настоящий момент также проходит масштабное контрнаступление ВС РФ в Курской области. Бойцы РФ укрепились в районе Суджи, а также освобождают близлежащие территории.

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Российские солдаты из подразделения «Южной» группировки войск успешно освободили населенный пункт Горького в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Освободили населенный пункт Горького ДНР», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. В настоящий момент также проходит масштабное контрнаступление ВС РФ в Курской области. Бойцы РФ укрепились в районе Суджи, а также освобождают близлежащие территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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