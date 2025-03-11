ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР

Российские солдаты из подразделения «Южной» группировки войск успешно освободили населенный пункт Горького в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Освободили населенный пункт Горького ДНР», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
В настоящий момент также проходит масштабное контрнаступление ВС РФ в Курской области. Бойцы РФ укрепились в районе Суджи, а также освобождают близлежащие территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.