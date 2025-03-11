МО: сбиты 343 украинских БПЛА, шесть из них — в районе Курской АЭС

В преддверии запланированных переговоров между США и Украиной, ВС РФ обнаружили и сбили 343 украинских беспилотника, включая шесть ударных аппаратов в районе Курской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате отражение удара Киева сбиты 343 украинских беспилотника, включая шесть ударных БПЛА в районе Курской АЭС», — написало ведомство в telegram-канале. Тем не менее, Минобороны сообщило, что падение обломков уничтоженных дронов привело к жертвам и ранениям среди мирных жителей.
В Минобороны РФ ранее сообщили о сбитии 28 украинских дронов над различными регионами, включая Краснодарский край и Белгородскую область. Это подчеркивает увеличение числа подобных инцидентов и возрастающую напряженность в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.