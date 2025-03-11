МО: сбиты 343 украинских БПЛА, шесть из них — в районе Курской АЭС

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Минобороны сообщило, что беспилотники над Курской АЭС были сбиты
Минобороны сообщило, что беспилотники над Курской АЭС были сбиты Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В преддверии запланированных переговоров между США и Украиной, ВС РФ обнаружили и сбили 343 украинских беспилотника, включая шесть ударных аппаратов в районе Курской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате отражение удара Киева сбиты 343 украинских беспилотника, включая шесть ударных БПЛА в районе Курской АЭС», — написало ведомство в telegram-канале. Тем не менее, Минобороны сообщило, что падение обломков уничтоженных дронов привело к жертвам и ранениям среди мирных жителей.

В Минобороны РФ ранее сообщили о сбитии 28 украинских дронов над различными регионами, включая Краснодарский край и Белгородскую область. Это подчеркивает увеличение числа подобных инцидентов и возрастающую напряженность в регионе.

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В преддверии запланированных переговоров между США и Украиной, ВС РФ обнаружили и сбили 343 украинских беспилотника, включая шесть ударных аппаратов в районе Курской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате отражение удара Киева сбиты 343 украинских беспилотника, включая шесть ударных БПЛА в районе Курской АЭС», — написало ведомство в telegram-канале. Тем не менее, Минобороны сообщило, что падение обломков уничтоженных дронов привело к жертвам и ранениям среди мирных жителей. В Минобороны РФ ранее сообщили о сбитии 28 украинских дронов над различными регионами, включая Краснодарский край и Белгородскую область. Это подчеркивает увеличение числа подобных инцидентов и возрастающую напряженность в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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