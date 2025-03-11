Раскрыта главная цель операции ВС РФ «Труба»

ВС РФ в процессе проведения операции «Труба» по проникновению в тыловую зону ВСУ через газопровод ставили перед собой задачу организации плацдарма в районе Суджи в Курской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник.
«Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше», — рассказал командир в эфире Первого канала. По его словам, в настоящее время для ВС РФ приоритетной задачей является создание плацдарма для последующего продвижения и перерезание линии боевого соприкосновения противника. Это оставит ВСУ без возможности подкрепления и эвакуации.
Российские бойцы 9 марта начали широкомасштабное контрнаступление в районе Суджи. В рамках этой операции, получившей название «Труба», отряд из 800 военнослужащих РФ прошел около 15 километров по неиспользуемому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. Операция продолжалась около недели.
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