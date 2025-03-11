Telegraph: ставший обузой Зеленский должен уйти в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящий момент возник конфликт между интересами Зеленского и Украины
В настоящий момент возник конфликт между интересами Зеленского и Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, ставший «обузой» для Украины из-за неспособности обеспечить долгосрочную поддержку со стороны Вашингтона, должен уйти в отставку. Об этом сообщает газета The Telegraph. 

«Отказ Зеленского уйти в сторону, неспособность заручиться долгосрочной поддержкой Вашингтона и опрометчивая ссора с Трампом сделали его обузой для Украины. <...> Настало время согласиться на демократические выборы и освободить место для правительства национального единства», — пишет издание.

Там отметили, что оптимальным вариантом развития событий для Украины будет создание коалиционного правительства, способного наладить взаимопонимание с администрацией президента США Дональда Трампа обеспечить возобновление поддержки со стороны США. Издание отметило, что на текущий момент стало очевидным противоречие между интересами Зеленского и Украины. Усилия украинского лидера по сохранению власти уже не соответствуют национальным целям, а его действия ослабляют возможности Украины достичь мира.

Ранее Зеленский дал понять, что не планирует уходить с поста президента, подчеркнув, что его будет «непросто заменить». Он также отметил, что недостаточно организовать выборы — нужно еще не допустить его участия в них, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский, ставший «обузой» для Украины из-за неспособности обеспечить долгосрочную поддержку со стороны Вашингтона, должен уйти в отставку. Об этом сообщает газета The Telegraph.  «Отказ Зеленского уйти в сторону, неспособность заручиться долгосрочной поддержкой Вашингтона и опрометчивая ссора с Трампом сделали его обузой для Украины. <...> Настало время согласиться на демократические выборы и освободить место для правительства национального единства», — пишет издание. Там отметили, что оптимальным вариантом развития событий для Украины будет создание коалиционного правительства, способного наладить взаимопонимание с администрацией президента США Дональда Трампа обеспечить возобновление поддержки со стороны США. Издание отметило, что на текущий момент стало очевидным противоречие между интересами Зеленского и Украины. Усилия украинского лидера по сохранению власти уже не соответствуют национальным целям, а его действия ослабляют возможности Украины достичь мира. Ранее Зеленский дал понять, что не планирует уходить с поста президента, подчеркнув, что его будет «непросто заменить». Он также отметил, что недостаточно организовать выборы — нужно еще не допустить его участия в них, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...