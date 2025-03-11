Президент Украины Владимир Зеленский, ставший «обузой» для Украины из-за неспособности обеспечить долгосрочную поддержку со стороны Вашингтона, должен уйти в отставку. Об этом сообщает газета The Telegraph.
«Отказ Зеленского уйти в сторону, неспособность заручиться долгосрочной поддержкой Вашингтона и опрометчивая ссора с Трампом сделали его обузой для Украины. <...> Настало время согласиться на демократические выборы и освободить место для правительства национального единства», — пишет издание.
Там отметили, что оптимальным вариантом развития событий для Украины будет создание коалиционного правительства, способного наладить взаимопонимание с администрацией президента США Дональда Трампа обеспечить возобновление поддержки со стороны США. Издание отметило, что на текущий момент стало очевидным противоречие между интересами Зеленского и Украины. Усилия украинского лидера по сохранению власти уже не соответствуют национальным целям, а его действия ослабляют возможности Украины достичь мира.
Ранее Зеленский дал понять, что не планирует уходить с поста президента, подчеркнув, что его будет «непросто заменить». Он также отметил, что недостаточно организовать выборы — нужно еще не допустить его участия в них, передает RT.
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