В России назвали возможный срок полного освобождения Суджи

Депутат Колесник: Суджа, вероятно, будет освобождена через неделю
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ВСУ окончательно будут поражены в Суджанском районе через неделю, считает Колесник
ВСУ окончательно будут поражены в Суджанском районе через неделю, считает Колесник Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Район Суджи в Курской области, вероятно, через неделю перестанет быть зоной боевых действий. И уже за несколько суток после этого ВСУ в регионе будут окончательно повержены. С таким мнением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Положительная динамика началась давно. Суджа будет взята, и замкнется кольцо, а практически оно уже замкнулось вокруг группировки ВСУ, находящейся в Курской области. Я думаю, эта операция по уничтожению или по сдаче войск закончится за сутки-двое», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру». Он добавил, что после этого ВС РФ двинутся дальше, забыв про Суджу как о зоне боевых действий.

По словам Колесника, все уже движется к логическому завершению на курском направлении. В качестве подтверждения своим словам депутат приводит пример с украинскими солдатами, которые сдаются в плен ВС РФ целыми подразделениями. 

В последние дни в Курской области проходит масштабное контрнаступление российских солдат. Начало ему положила секретная операция бойцов РФ, которые по газопроводу проникли в тыл ВСУ в районе Суджи. Таким образом ВС РФ создали плацдарм

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Район Суджи в Курской области, вероятно, через неделю перестанет быть зоной боевых действий. И уже за несколько суток после этого ВСУ в регионе будут окончательно повержены. С таким мнением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Положительная динамика началась давно. Суджа будет взята, и замкнется кольцо, а практически оно уже замкнулось вокруг группировки ВСУ, находящейся в Курской области. Я думаю, эта операция по уничтожению или по сдаче войск закончится за сутки-двое», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру». Он добавил, что после этого ВС РФ двинутся дальше, забыв про Суджу как о зоне боевых действий. По словам Колесника, все уже движется к логическому завершению на курском направлении. В качестве подтверждения своим словам депутат приводит пример с украинскими солдатами, которые сдаются в плен ВС РФ целыми подразделениями.  В последние дни в Курской области проходит масштабное контрнаступление российских солдат. Начало ему положила секретная операция бойцов РФ, которые по газопроводу проникли в тыл ВСУ в районе Суджи. Таким образом ВС РФ создали плацдарм. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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