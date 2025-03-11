Район Суджи в Курской области, вероятно, через неделю перестанет быть зоной боевых действий. И уже за несколько суток после этого ВСУ в регионе будут окончательно повержены. С таким мнением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Положительная динамика началась давно. Суджа будет взята, и замкнется кольцо, а практически оно уже замкнулось вокруг группировки ВСУ, находящейся в Курской области. Я думаю, эта операция по уничтожению или по сдаче войск закончится за сутки-двое», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру». Он добавил, что после этого ВС РФ двинутся дальше, забыв про Суджу как о зоне боевых действий.
По словам Колесника, все уже движется к логическому завершению на курском направлении. В качестве подтверждения своим словам депутат приводит пример с украинскими солдатами, которые сдаются в плен ВС РФ целыми подразделениями.
В последние дни в Курской области проходит масштабное контрнаступление российских солдат. Начало ему положила секретная операция бойцов РФ, которые по газопроводу проникли в тыл ВСУ в районе Суджи. Таким образом ВС РФ создали плацдарм.
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