Бродячие собаки напали на детей в Салехарде

Следком ЯНАО проверит жалобы жителей на нападение собак в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки утащили школьный рюкзак
Собаки утащили школьный рюкзак Фото:

Стая собак напала на детей в Салехарде (ЯНАО) на улице Арктическая, в районе Обдорской гимназии. Об этом сообщил окружной следком, который начал проверку на основе информации из социальных сетей. 

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация, что в Салехарде стая собак напала на девочку и мальчика. По сведениям социальных медиа, инцидент произошел во дворе дома по улице Арктическая, когда школьники возвращались домой», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

По данным источника, дети не пострадали. Однако стая собак утащила школьный рюкзак мальчика. URA.RU сообщало, что администрация Салехарда подключила к отлову бездомных животных еще одного подрядчика.

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Стая собак напала на детей в Салехарде (ЯНАО) на улице Арктическая, в районе Обдорской гимназии. Об этом сообщил окружной следком, который начал проверку на основе информации из социальных сетей.  «В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация, что в Салехарде стая собак напала на девочку и мальчика. По сведениям социальных медиа, инцидент произошел во дворе дома по улице Арктическая, когда школьники возвращались домой», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. По данным источника, дети не пострадали. Однако стая собак утащила школьный рюкзак мальчика. URA.RU сообщало, что администрация Салехарда подключила к отлову бездомных животных еще одного подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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