Бродячие собаки напали на детей в Салехарде

Стая собак напала на детей в Салехарде (ЯНАО) на улице Арктическая, в районе Обдорской гимназии. Об этом сообщил окружной следком, который начал проверку на основе информации из социальных сетей.
«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация, что в Салехарде стая собак напала на девочку и мальчика. По сведениям социальных медиа, инцидент произошел во дворе дома по улице Арктическая, когда школьники возвращались домой», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
По данным источника, дети не пострадали. Однако стая собак утащила школьный рюкзак мальчика. URA.RU сообщало, что администрация Салехарда подключила к отлову бездомных животных еще одного подрядчика.
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