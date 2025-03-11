«Военное дело»: в Судже начались бои у городской администрации

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Российские солдаты начали штурмовать рынок в Судже
Российские солдаты начали штурмовать рынок в Судже Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ заняли стратегически важные позиции у Центрального рынка в городе Суджа Курской области, а также ведут активные боевые действия в районе администрации. По предварительной информации авторов telegram-канала «Военное дело», российские войска контролируют около 20% территории города, однако эти данные еще предстоит подтвердить.

«ВС РФ заняли позиции у Центрального рынка в Судже. Ведутся бои у администрации города», — передают авторы канала. По их данным, ВС РФ, предварительно, занимают 20% городской территории. 

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

В Суджанском районе Курской области в последние дни идут интенсивные бои. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, окончательно боевые действия в Судже могут завершиться уже через неделю. 

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ВС РФ заняли стратегически важные позиции у Центрального рынка в городе Суджа Курской области, а также ведут активные боевые действия в районе администрации. По предварительной информации авторов telegram-канала «Военное дело», российские войска контролируют около 20% территории города, однако эти данные еще предстоит подтвердить. «ВС РФ заняли позиции у Центрального рынка в Судже. Ведутся бои у администрации города», — передают авторы канала. По их данным, ВС РФ, предварительно, занимают 20% городской территории.  URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. В Суджанском районе Курской области в последние дни идут интенсивные бои. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, окончательно боевые действия в Судже могут завершиться уже через неделю. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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