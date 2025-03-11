«Военное дело»: в Судже начались бои у городской администрации

ВС РФ заняли стратегически важные позиции у Центрального рынка в городе Суджа Курской области, а также ведут активные боевые действия в районе администрации. По предварительной информации авторов telegram-канала «Военное дело», российские войска контролируют около 20% территории города, однако эти данные еще предстоит подтвердить.
«ВС РФ заняли позиции у Центрального рынка в Судже. Ведутся бои у администрации города», — передают авторы канала. По их данным, ВС РФ, предварительно, занимают 20% городской территории.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
В Суджанском районе Курской области в последние дни идут интенсивные бои. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, окончательно боевые действия в Судже могут завершиться уже через неделю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.