Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о массовом отступлении ВСУ с территорий Курской области. Он описал ситуацию, утверждая, что украинские военные покидают занятые позиции «как ошпаренные».
Небензя подчеркнул, что в процессе отступления украинские военные терпят значительные потери. «Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН, которое транслировалась на видеохостинге YouTube.
Недавние сообщения Минобороны РФ указывают на серьезные неудачи ВСУ в Курской области, где за сутки были отбиты три контратаки украинской армии. При этом ВСУ потеряли более 230 солдат и два танка, что свидетельствует о значительных потерях среди украинских войск в этом регионе.
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