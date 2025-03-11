Небензя: ВСУ бегут из Курской области, словно «ошпаренные»

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Небензя рассказал про побеги ВСУ из Курской области
Небензя рассказал про побеги ВСУ из Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о массовом отступлении ВСУ с территорий Курской области. Он описал ситуацию, утверждая, что украинские военные покидают занятые позиции «как ошпаренные».

Небензя подчеркнул, что в процессе отступления украинские военные терпят значительные потери. «Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН, которое транслировалась на видеохостинге YouTube.

Недавние сообщения Минобороны РФ указывают на серьезные неудачи ВСУ в Курской области, где за сутки были отбиты три контратаки украинской армии. При этом ВСУ потеряли более 230 солдат и два танка, что свидетельствует о значительных потерях среди украинских войск в этом регионе.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о массовом отступлении ВСУ с территорий Курской области. Он описал ситуацию, утверждая, что украинские военные покидают занятые позиции «как ошпаренные». Небензя подчеркнул, что в процессе отступления украинские военные терпят значительные потери. «Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области , и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН , которое транслировалась на видеохостинге YouTube. Недавние сообщения Минобороны РФ указывают на серьезные неудачи ВСУ в Курской области, где за сутки были отбиты три контратаки украинской армии. При этом ВСУ потеряли более 230 солдат и два танка, что свидетельствует о значительных потерях среди украинских войск в этом регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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