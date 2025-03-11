США возобновят помощь Киеву в обмен на разведданные

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США снимут паузу в обмене разведданными с Украиной и возобновят помощь в сфере безопасности. Сейчас мы получаем информацию от Госдепартамента США о встрече официальных лиц США и Украины в Саудовской Аравии, пишет Sky News.
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