ООН осуждает любые атаки на мирное население, а также на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
«Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру вне зависимости от места, где они произошли, в том числе... в которых погибли сегодня три человека в Москве», — сказал представитель главы ООН. Его слова приводит ТАСС.
Массированная атака Украины на Москву и Подмосковье произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ, из-за падения обломков были повреждены здания, автомобили, произошли возгорания.
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