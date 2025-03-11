11 марта 2025

ООН осудила ВСУ за массовую атаку беспилотников на россиян

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ООН категорически осуждает атаки на мирных жителей России
ООН категорически осуждает атаки на мирных жителей России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН осуждает любые атаки на мирное население, а также на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру вне зависимости от места, где они произошли, в том числе... в которых погибли сегодня три человека в Москве», — сказал представитель главы ООН. Его слова приводит ТАСС.

Массированная атака Украины на Москву и Подмосковье произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ, из-за падения обломков были повреждены здания, автомобили, произошли возгорания.

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ООН осуждает любые атаки на мирное население, а также на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик. «Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру вне зависимости от места, где они произошли, в том числе... в которых погибли сегодня три человека в Москве», — сказал представитель главы ООН. Его слова приводит ТАСС. Массированная атака Украины на Москву и Подмосковье произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ, из-за падения обломков были повреждены здания, автомобили, произошли возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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