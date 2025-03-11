11 марта 2025

Reuters: Трамп на переговорах сжалился над Киевом, несмотря на требования Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не стал требовать демилитаризации от Украины, пишет Reuters
Трамп не стал требовать демилитаризации от Украины, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал требовать от Украины демилитаризации в ходе переговоров о мирном разрешении кризиса. Об этом заявили источник Reuters и отметил, что США не стали выдвигать такое условие, несмотря на позицию России.

«Демилитаризация — одно из немногих требований России, по вопросу выполнения которых Трамп не давил на Украину», — говорится в публикации агентства. Информацию передал высокопоставленный европейский чиновник.

Одной из целей СВО является демилитаризация Украины. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в марте 2024 года заявлял, что Москва выполнила эту цель, поскольку у Киева не осталось собственного вооружения, напоминает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Белого дома Дональд Трамп не стал требовать от Украины демилитаризации в ходе переговоров о мирном разрешении кризиса. Об этом заявили источник Reuters и отметил, что США не стали выдвигать такое условие, несмотря на позицию России. «Демилитаризация — одно из немногих требований России, по вопросу выполнения которых Трамп не давил на Украину», — говорится в публикации агентства. Информацию передал высокопоставленный европейский чиновник. Одной из целей СВО является демилитаризация Украины. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в марте 2024 года заявлял, что Москва выполнила эту цель, поскольку у Киева не осталось собственного вооружения, напоминает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...