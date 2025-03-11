Глава Белого дома Дональд Трамп не стал требовать от Украины демилитаризации в ходе переговоров о мирном разрешении кризиса. Об этом заявили источник Reuters и отметил, что США не стали выдвигать такое условие, несмотря на позицию России.
«Демилитаризация — одно из немногих требований России, по вопросу выполнения которых Трамп не давил на Украину», — говорится в публикации агентства. Информацию передал высокопоставленный европейский чиновник.
Одной из целей СВО является демилитаризация Украины. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в марте 2024 года заявлял, что Москва выполнила эту цель, поскольку у Киева не осталось собственного вооружения, напоминает «Царьград».
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