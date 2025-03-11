Совершивший подрыв в жилом комплексе «Алые паруса», как предполагают правоохранительные органы, незаконно получил документы, разрешавшие ему проживать в России. Об этом сообщили СМИ.
«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — считают в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости.
Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, доставленный в реанимацию с множественными травмами, скончался. Второй человек, который погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса», оказался убийцей-смертником. По некоторым данным, покушение на основателя «Арбата» готовили несколько человек более одного месяца.
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