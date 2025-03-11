11 марта 2025

Раскрыты неожиданные детали дела о взрыве в «Алых парусах»

РИАН: совершивший подрыв в «Алых парусах» за деньги получил разрешение жить в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в ЖК произошел утром 3 февраля
Взрыв в ЖК произошел утром 3 февраля Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

Совершивший подрыв в жилом комплексе «Алые паруса», как предполагают правоохранительные органы, незаконно получил документы, разрешавшие ему проживать в России. Об этом сообщили СМИ.

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — считают  в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, доставленный в реанимацию с множественными травмами, скончался. Второй человек, который погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса», оказался убийцей-смертником. По некоторым данным, покушение на основателя «Арбата» готовили несколько человек более одного месяца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совершивший подрыв в жилом комплексе «Алые паруса», как предполагают правоохранительные органы, незаконно получил документы, разрешавшие ему проживать в России. Об этом сообщили СМИ. «Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — считают  в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости. Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, доставленный в реанимацию с множественными травмами, скончался. Второй человек, который погиб при взрыве в московском жилом комплексе «Алые паруса», оказался убийцей-смертником. По некоторым данным, покушение на основателя «Арбата» готовили несколько человек более одного месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...