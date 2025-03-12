Боец ВС РФ закрыл собой мать с грудным ребенком в ДНР во время атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащий закрыл собой мать и ребенка от обстрела дрона ВСУ
Военнослужащий закрыл собой мать и ребенка от обстрела дрона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВС России Виталий с позывным Сухой пожертвовал собой, защитив мать с грудным ребенком во время обстрела ВСУ в ДНР. Об этом рассказала жительница села Шевченко.

По ее словам, у них дома был генератор, они часто заряжали соседские телефоны. Однажды к ним пришел Виталий, чтобы зарядить пауэрбанк. Так они и познакомились. Боец ВС РФ угостил детей батончиками и шоколадками, а сам хозяйскую еду не принимал. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости. 

В этот дом Виталий приходил не один раз. Во время последнего посещения, он зашел в гости рано утром, когда еще не спал туман. Это было необходимо для маскировки, чтобы ВСУ не видели, куда заходят российские военные. В этот же момент прилетел тяжелый дрон «Баба Яга» и начал стрелять зажигательными боеприпасами. Сгорела собака, обгорел муж рассказчицы, рука ее полуторагодовалой внучки. 

Женщина подчеркнула, что Виталий спас ее дочь и внучку. «Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл», — сообщила местная жительница. Она добавила, что у военнослужащего должна была родиться дочь — он очень гордился этим и показывал всем снимки с УЗИ. «Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я говорю, я просто хочу, чтобы это знали», — объяснила женщина.

Шевченко был освобожден 20 января 2025 года. Он находится в нескольких километрах от города Курахово.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец ВС России Виталий с позывным Сухой пожертвовал собой, защитив мать с грудным ребенком во время обстрела ВСУ в ДНР. Об этом рассказала жительница села Шевченко. По ее словам, у них дома был генератор, они часто заряжали соседские телефоны. Однажды к ним пришел Виталий, чтобы зарядить пауэрбанк. Так они и познакомились. Боец ВС РФ угостил детей батончиками и шоколадками, а сам хозяйскую еду не принимал. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.  В этот дом Виталий приходил не один раз. Во время последнего посещения, он зашел в гости рано утром, когда еще не спал туман. Это было необходимо для маскировки, чтобы ВСУ не видели, куда заходят российские военные. В этот же момент прилетел тяжелый дрон «Баба Яга» и начал стрелять зажигательными боеприпасами. Сгорела собака, обгорел муж рассказчицы, рука ее полуторагодовалой внучки.  Женщина подчеркнула, что Виталий спас ее дочь и внучку. «Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл», — сообщила местная жительница. Она добавила, что у военнослужащего должна была родиться дочь — он очень гордился этим и показывал всем снимки с УЗИ. «Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я говорю, я просто хочу, чтобы это знали», — объяснила женщина. Шевченко был освобожден 20 января 2025 года. Он находится в нескольких километрах от города Курахово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...