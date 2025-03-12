«Значительный поворот»: как в мире отреагировали на переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Украина в ходе переговоров с США в Саудовской Аравии выразила готовность незамедлительно ввести 30-дневное прекращение огня в вооруженном конфликте с Россией, с возможностью его последующего продления по обоюдному согласию сторон. Вскоре президент Штатов Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе он созвонится с главой РФ Владимиром Путиным.
В ходе переговоров Киев также обратился к Вашингтону с просьбой возобновить предоставление разведданных и оказать поддержку в обеспечении национальной безопасности страны. Что пишут иностранные издания о переговорах между украинской и американской делегациями, прошедших в Саудовской Аравии, и как на них отреагировали в Европе — в материале URA.RU.
Реакция Евросоюза
Евросоюз выразил одобрение по поводу соглашения, достигнутого Украиной и США, охватывающего вопросы о прекращении огня, гуманитарных инициативах и возобновлении обмена разведданными, а также обеспечении безопасности со стороны Штатов. Также ЕС заявил о готовности активно способствовать дальнейшим действиям в сотрудничестве с Украиной, Америкой и другими партнерами, написали на официальном сайте союза.
Основная цель Евросоюза состоит в поддержке Украины на пути к достижению устойчивого мира, который будет базироваться на принципах Устава ООН и нормах международного права, подчеркнули в ЕС. Предложенное прекращение огня может стать значительным шагом к этой цели, при условии его принятия Россией, считают в союзе.
Президент Франции Макрон
Французский лидер Эммануэль Макрон приветствует прогресс, достигнутый в рамках переговоров между Штатами и Украиной, которые проходили в Джидде. Теперь ответственность за дальнейшие действия переходит к России, написал Макрон на своей странице в соцсети Х. По его словам, Франция вместе со своими партнерами продолжает настаивать на достижении устойчивого и долгосрочного мира, который будет подкреплен надежными гарантиями безопасности для Украины.
Reuters
Соглашение, заключенное между США и Украиной, стало значительным поворотом после напряженной встречи 28 февраля в Белом доме между президентом Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Reuters. Издание подчеркивает, что на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с представителями США, которые длились более восьми часов, имели значительные результаты. В ходе этих встреч было достигнуто согласие о возобновлении США военной поддержки и обмена разведывательной информацией с Украиной.
Politico
Газет Politico отметила, что состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры стали первыми после конфликта между Зеленским и администрацией Трампа, включая инцидент с вице-президентом США Джэй-Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля. С тех пор двусторонние отношения оставались неустойчивыми вследствие решения Трампа прекратить военную и разведывательную поддержку Украины. В ответ на это Киев активно стремился восстановить отношения с Вашингтоном для возобновления жизненно важной поддержки, считает издание.
The Washington Post
Достигнутое между США и Украиной соглашение значительно укрепляет военное положение Киева и способствует уменьшению трансатлантических разногласий между американскими и европейскими союзниками, считает The Washington Post. Достижение консенсуса между официальными лицами Вашингтона и Киева стало значимым шагом в улучшении двусторонних отношений после конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете и последовавшего за этим резкого прекращения американской поддержки Украины, подчеркивает газеты.
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, прошедшая 28 февраля, завершилась конфликтом. Трамп высказал критику в адрес украинского лидера за его позицию в отношении текущего конфликта. В ответ на это Зеленский выразил настойчивость в продолжении боевых действий и потребовал обеспечения гарантий безопасности. Эти заявления вызвали острую реакцию со стороны американского президента. Трамп публично попросил Зеленского покинуть Белый дом, указав на необходимость ведения переговоров только после того, как украинский лидер подтвердит свою готовность к мирному разрешению ситуации. В свою очередь, Зеленский выразил Соединенным Штатам за оказанное гостеприимство и поддержку.
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