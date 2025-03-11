11 марта 2025

Зам Куйвашева дал установки министру на фоне вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Креков (на фото) поручил Карлову провести осмотр 203 студентов
Креков (на фото) поручил Карлову провести осмотр 203 студентов Фото:

Всех студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) отправят на осмотр после массового заражения острым гастроэнтеритом в вузе. С таким поручением вице-губернатор Павел Креков обратился к главе свердловского минздрава Андрею Карлову, рассказали URA.RU в департаменте информполитики.

«Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в связи с появлением информации о массовом заболевании студентов в общежитии СУНЦ УрФУ поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших», — пояснили в ДИПе. Перед Карловым также поставили задачу подготовить дополнительные места в палатах для лечения больных.

О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта, заразились 27 студентов в возрасте 16-18 лет. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист, в больницу госпитализировали 20 человек.

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Всех студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) отправят на осмотр после массового заражения острым гастроэнтеритом в вузе. С таким поручением вице-губернатор Павел Креков обратился к главе свердловского минздрава Андрею Карлову, рассказали URA.RU в департаменте информполитики. «Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в связи с появлением информации о массовом заболевании студентов в общежитии СУНЦ УрФУ поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших», — пояснили в ДИПе. Перед Карловым также поставили задачу подготовить дополнительные места в палатах для лечения больных. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта, заразились 27 студентов в возрасте 16-18 лет. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист, в больницу госпитализировали 20 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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