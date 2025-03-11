Зам Куйвашева дал установки министру на фоне вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ

Всех студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) отправят на осмотр после массового заражения острым гастроэнтеритом в вузе. С таким поручением вице-губернатор Павел Креков обратился к главе свердловского минздрава Андрею Карлову, рассказали URA.RU в департаменте информполитики.
«Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в связи с появлением информации о массовом заболевании студентов в общежитии СУНЦ УрФУ поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов для выявления возможных пострадавших», — пояснили в ДИПе. Перед Карловым также поставили задачу подготовить дополнительные места в палатах для лечения больных.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта, заразились 27 студентов в возрасте 16-18 лет. На месте работают пять бригад скорой помощи и врач-инфекционист, в больницу госпитализировали 20 человек.
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