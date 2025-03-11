Студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки инфекции перевели на дистанционное обучение. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УрФУ.
Сколько продлится дистант, пока неясно. В СУНЦе уже работают санврачи, следователи СК и сотрудники прокуратуры. Они опрашивают студентов и осматривают учебное заведение. «При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — отметили URA.RU в пресс-службе СКР.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек.
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