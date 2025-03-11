11 марта 2025

Студентов СУНЦ УрФУ отправили на дистант на фоне вспышки инфекции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заразились десятки учеников учреждения
Заразились десятки учеников учреждения Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

Студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки инфекции перевели на дистанционное обучение. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УрФУ.

Сколько продлится дистант, пока неясно. В СУНЦе уже работают санврачи, следователи СК и сотрудники прокуратуры. Они опрашивают студентов и осматривают учебное заведение. «При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — отметили URA.RU в пресс-службе СКР.

О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек.

На месте работают следователи
На месте работают следователи
Фото:

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Студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) после вспышки инфекции перевели на дистанционное обучение. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УрФУ. Сколько продлится дистант, пока неясно. В СУНЦе уже работают санврачи, следователи СК и сотрудники прокуратуры. Они опрашивают студентов и осматривают учебное заведение. «При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — отметили URA.RU в пресс-службе СКР. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразились 31 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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