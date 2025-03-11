Поджигателю храма Дмитрия Донского в Тюмени вынесли приговор

Мужчине, который закидал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова, вынесли приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Он признан виновным по статье 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). И статье 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в иных общественных местах, совершенные по мотивам религиозной ненависти)», — пояснили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что тюменец испытывал неприязнь к верующим и священнослужителям. Суд приговорил тюменца к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Инцидент произошел в начале июня 2024 года. Заранее подготовленные стеклянные бутылки с горючим веществом мужчина бросил в проем с изображением иконы храма на улице Республики. После этого он попытался скрыться, но очевидцы успели заснять его на видео.
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