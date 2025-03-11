Челябинского священника, зарезавшего собутыльника, ждет суд

Настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Губернском (Челябинская область) Игоря Ефремова, обвиняемого в убийстве собутыльника, отправили под суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Губернское. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Аргаяшский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Ефремов убил собутыльника в октябре 2024 года. Всю ночь мужчины употребляли алкоголь, а под утро священник нанес приятелю не менее 15 ударов ножом. Приехавшим следователям он сказал, что гость домогался его.
После произошедшего в Челябинской епархии сообщили, что Ефремов запрещен в священном служении. Он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья.
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