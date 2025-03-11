11 марта 2025

Челябинского священника, зарезавшего собутыльника, ждет суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Расследование по делу Игоря Ефремова завершено, материалы направлены в суд
Расследование по делу Игоря Ефремова завершено, материалы направлены в суд Фото:

Настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Губернском (Челябинская область) Игоря Ефремова, обвиняемого в убийстве собутыльника, отправили под суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Губернское. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Аргаяшский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Ефремов убил собутыльника в октябре 2024 года. Всю ночь мужчины употребляли алкоголь, а под утро священник нанес приятелю не менее 15 ударов ножом. Приехавшим следователям он сказал, что гость домогался его.

После произошедшего в Челябинской епархии сообщили, что Ефремов запрещен в священном служении. Он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья.

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Настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Губернском (Челябинская область) Игоря Ефремова, обвиняемого в убийстве собутыльника, отправили под суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Губернское. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Аргаяшский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ефремов убил собутыльника в октябре 2024 года. Всю ночь мужчины употребляли алкоголь, а под утро священник нанес приятелю не менее 15 ударов ножом. Приехавшим следователям он сказал, что гость домогался его. После произошедшего в Челябинской епархии сообщили, что Ефремов запрещен в священном служении. Он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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