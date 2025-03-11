11 марта 2025

Губерниев, Будников и другие звезды, которые будут и были на Дне оленевода в Салехарде. Фото

Ведущие Роман Будников и Дмитрий Губерниев посетят День оленевода в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведущий Первого канала приедет в Салехард
Ведущий Первого канала приедет в Салехард Фото:

День оленевода в Салехарде состоится 22 и 23 марта. На торжественное мероприятие в город на Полярном круге приедет несколько знаменитостей-профессионалов — они станут непредвзятыми судьями праздника. О том, кого ждать на Ямале на главном северном празднике и кто посещал Салехард в прошлые годы, — в материале URA.RU.

День оленевода — 2025

Ведущий роман Будников приедет в Салехард
Ведущий роман Будников приедет в Салехард
Фото:
  • Хэдлайнером Дня оленевода 2025 в Салехарде станет телеведущий Первого канала Роман Будников — он известен по таким передачам, как «Фазенда» и «Доброе утро». Также Будников работал на таких каналах, Рен ТВ, «Столица», ВКТ и другие, отметим, что телеведущий является талантливым музыкантом и автором песен.
  • А главным жюри конкурса строганины станет российский шеф-повар и ресторатор Александр Белькович. Он участвовал в десятках телепередач, в том числе на канале СТС: «МастерШеф. Дети», «Про100 кухня», кстати в 2022 году шеф-повар даже выпустил книгу рецептов, которые ему удалось собрать в рамках этой программы. На Дне оленевода Белькович покажет местным кулинарам и всем желающим свой мастер-класс по приготовлению тар-тара из оленины.
Дмитрий Губерниев вновь прилетит в Салехард
Дмитрий Губерниев вновь прилетит в Салехард
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  • Комментировать гонки на оленьих упряжках будет знаменитый и самый популярный спортивный рефери Дмитрий Губерниев. Телеведущий «Матч ТВ», является лауреатом премии «ТЭФИ», а в 2023 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".
  • В 2024 году Губерниев уже посещал Салехард — 23 марта он впервые комментировал гонки на оленьих упряжках. Встретили знаменитость тогда танцами с бубнами и с северным радушием.

День оленевода — 2024

Николай Валуев оценил северное многоборье в 2024 году
Николай Валуев оценил северное многоборье в 2024 году
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  • Помимо Дмитрия Губерниева в прошлом году на День оленевода в Салехарде побывал боксер-тяжеловес и политик Николай Валуев. Рост Валуева — 213 сантиметров, он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в Берлине. В прошлом году он судил национальные соревнования тундровиков по северному многоборью.
  • Вместе с Валуевым Салехард посетили и боксер-тяжеловес Денис Лебедев, а также боксер-любитель Евгений Макаренко. 

День оленевода — 2023

Юлия Барановская с семьей посетила тематические чумы
Юлия Барановская с семьей посетила тематические чумы
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  • Праздничное мероприятие в 2023 году посетила известная по программе «Мужское / Женское» телерадио ведущая Первого канала — Юлия Барановская вместе со своей семьей. На своей страничке в VK она писала: "На выходных мы с детьми впервые побывали на Дне оленевода в Салехарде. Могу сказать сразу, что я до сих пор под большим впечатлением как от самого города, так и от праздника".
  • Также постановку рекорда на самое объемное блюдо из оленины в России оценивала эксперт книги рекордов России Анна Коненко. Она вручила рекордный сертификат за 202 литра похлебки.

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День оленевода в Салехарде состоится 22 и 23 марта. На торжественное мероприятие в город на Полярном круге приедет несколько знаменитостей-профессионалов — они станут непредвзятыми судьями праздника. О том, кого ждать на Ямале на главном северном празднике и кто посещал Салехард в прошлые годы, — в материале URA.RU. День оленевода — 2025 День оленевода — 2024 День оленевода — 2023
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