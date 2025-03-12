ВСУ пытаются проникнуть в Суджу

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Украинские войска пытаются просочиться в Суджу малыми группами
Украинские войска пытаются просочиться в Суджу малыми группами Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки вновь вернуться на территорию Суджи. Проникнуть в город они стараются маленькими группами, сообщает российский военный, выполняющий боевые задачи на территории Курской области. 

«ВСУ пытаются просочиться в Суджу малыми группами... ВСУ пытаются атаковать на трёх-четырёх багги и боевой бронированной машине силами до взвода», — передает слова российского бойца RT. 

Ранее сообщалось, что российские военные достигли административного здания в Судже и подняли флаг России на центральной площади города. В данный момент они укрепляют свои позиции и продолжают ликвидацию оставшегося сопротивления со стороны ВСУ.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки вновь вернуться на территорию Суджи. Проникнуть в город они стараются маленькими группами, сообщает российский военный, выполняющий боевые задачи на территории Курской области.  «ВСУ пытаются просочиться в Суджу малыми группами... ВСУ пытаются атаковать на трёх-четырёх багги и боевой бронированной машине силами до взвода», — передает слова российского бойца RT.  Ранее сообщалось, что российские военные достигли административного здания в Судже и подняли флаг России на центральной площади города. В данный момент они укрепляют свои позиции и продолжают ликвидацию оставшегося сопротивления со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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