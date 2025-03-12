Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки вновь вернуться на территорию Суджи. Проникнуть в город они стараются маленькими группами, сообщает российский военный, выполняющий боевые задачи на территории Курской области.
«ВСУ пытаются просочиться в Суджу малыми группами... ВСУ пытаются атаковать на трёх-четырёх багги и боевой бронированной машине силами до взвода», — передает слова российского бойца RT.
Ранее сообщалось, что российские военные достигли административного здания в Судже и подняли флаг России на центральной площади города. В данный момент они укрепляют свои позиции и продолжают ликвидацию оставшегося сопротивления со стороны ВСУ.
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