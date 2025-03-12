В Екатеринбурге начали снос моста на главной дорожной стройке

В Екатеринбурге начали работы по сносу центрального моста между двух других на месте строительства дорожной развязки у концерна «Калина». Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городской администрации.
«Старый путепровод, который находится между двух новых мостов, давно не эксплуатируется», — сказали в мэрии. Проезд от здания №80 по улице Комсомольской до Сибирского тракта перекрыли 7 марта. Движение по этому участку возобновится лишь 15 декабря.
Реконструкция развязки началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у «АльмакорГрупп» (вероятно, из-за удорожания стройматериалов и роста цен). Налоговая приостановила операции в 32-х банках по счетам компании из-за неуплаты долгов субподрядчикам. В «АльмакорГрупп» даже ввели внешнее управление. Но разрывать контракт с предприятием мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года.
В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 миллиарда рублей. Срок завершения работ по контракту сдвинулся на август 2026 года. Эстакаду по левому проезду, который ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка, запустили 30 января. Протяженность нового участка составила 1,2 километра.
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