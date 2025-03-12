Захарова: зависимый Зеленский заговорил о независимости Украины

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Захарова раскритиковала подход президента Украины
Захарова раскритиковала подход президента Украины Фото:

Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о защите суверенитета страны смешны, ведь он извратил ее конституцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — сказала Захарова в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что украинское руководство не только не следует своей конституции, но и довело ее до абсолютного противоречия с жизнью народа и государства.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его чиновники уже едут в Москву для обсуждения 30-дневного перемирия России и Украины. Он также заявил, что с украинскими дипломатами они обсудили и территориальные вопросы.

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Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о защите суверенитета страны смешны, ведь он извратил ее конституцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — сказала Захарова в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что украинское руководство не только не следует своей конституции, но и довело ее до абсолютного противоречия с жизнью народа и государства. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его чиновники уже едут в Москву для обсуждения 30-дневного перемирия России и Украины. Он также заявил, что с украинскими дипломатами они обсудили и территориальные вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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