Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о защите суверенитета страны смешны, ведь он извратил ее конституцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — сказала Захарова в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что украинское руководство не только не следует своей конституции, но и довело ее до абсолютного противоречия с жизнью народа и государства.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его чиновники уже едут в Москву для обсуждения 30-дневного перемирия России и Украины. Он также заявил, что с украинскими дипломатами они обсудили и территориальные вопросы.
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