В Екатеринбурге выросло число отравившихся острой инфекцией в престижном лицее

В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) увеличилось количество отравившихся кишечной инфекцией с 31 до 34 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции среди 34 учащихся лицея. Специалисты обследовали пищеблок с отбором проб для лабораторных исследований», — говорится в сообщении их telegram-канала.
По данным ведомства, дети заболели норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации — в сбойке агентства.
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