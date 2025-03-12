12 марта 2025

В Екатеринбурге выросло число отравившихся острой инфекцией в престижном лицее

Количество отравившихся учеников в СУНЦ УрФУ увеличилось до 34
© Служба новостей «URA.RU»
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У пострадавших выявили норовирус
У пострадавших выявили норовирус Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) увеличилось количество отравившихся кишечной инфекцией с 31 до 34 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции среди 34 учащихся лицея. Специалисты обследовали пищеблок с отбором проб для лабораторных исследований», — говорится в сообщении их telegram-канала.

По данным ведомства, дети заболели норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения.

О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации — в сбойке агентства.

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В специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) увеличилось количество отравившихся кишечной инфекцией с 31 до 34 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции среди 34 учащихся лицея. Специалисты обследовали пищеблок с отбором проб для лабораторных исследований», — говорится в сообщении их telegram-канала. По данным ведомства, дети заболели норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации — в сбойке агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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