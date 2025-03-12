Возбуждено дело после вспышки инфекции в СУНЦ УрФУ

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Последствие вспышки опасной инфекции в общежитии СУНЦ УрФУ. Екатеринбург
Свыше 30 человек подхватили инфекцию Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

После массового заражения студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского СУ СК.

«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего, сбором и закреплением доказательной базы. Также допрашиваются сотрудники учреждения и представители предприятий, которые поставляли продукты», — заявили в ведомстве.

О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ перевели на дистант. Актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

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После массового заражения студентов специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского СУ СК. «Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего, сбором и закреплением доказательной базы. Также допрашиваются сотрудники учреждения и представители предприятий, которые поставляли продукты», — заявили в ведомстве. О вспышке гастроэнтерита в учебном заведении стало известно утром 12 марта. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ перевели на дистант. Актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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