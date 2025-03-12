12 марта 2025

Трамп заявил, что идея перемирия имеет и обратную сторону для России

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Трамп не знает, будет ли выгодно России перемирие на 30 дней
Трамп не знает, будет ли выгодно России перемирие на 30 дней Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп высказался о предложенной договоренности о прекращении огня на Украине, указав, что это предложение может быть выгодно для России, но оно несет и определенные риски. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах получения согласия со стороны РФ на предложение о перемирии. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

В свете недавних переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии, Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней с возможностью последующего продления. Российские военкоры, в свою очередь, выражали опасения, что Киев и Вашингтон могут воспользоваться передышкой для того, чтобы восстановить разбитые войска ВСУ. Подробности об этом — в материале URA.RU. 

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Президент США Дональд Трамп высказался о предложенной договоренности о прекращении огня на Украине, указав, что это предложение может быть выгодно для России, но оно несет и определенные риски. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме. «У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах получения согласия со стороны РФ на предложение о перемирии. Его выступление транслировал телеканал Fox News. В свете недавних переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии, Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней с возможностью последующего продления. Российские военкоры, в свою очередь, выражали опасения, что Киев и Вашингтон могут воспользоваться передышкой для того, чтобы восстановить разбитые войска ВСУ. Подробности об этом — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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