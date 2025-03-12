Трамп не продлил лицензию на энергоресурсы из России

США не станут продлевать лицензию для расчетов за энергоресурсы из России. Решение принял президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки», — сообщил телеканал. Это решение может привести к пересмотру условий работы зарубежных компаний с российскими поставщиками энергии и потребует адаптации к новым экономическим условиям.
Решение не продлевать лицензию на энергоресурсы является частью более широкой политики в отношении России, включая продление санкций. Наложенные в разные годы, они продолжают оказывать влияние на экономические отношения между странами.
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