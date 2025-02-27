Трамп продлил санкции против России на год

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил действие санкций против России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.
«Трамп продлил на год действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России», — говорится в сообщении Белого дома. Уточняется, что речь идет об ограничениях, наложенных Вашингтоном на Российскую Федерацию в 2022, 2018 и 2014 годах.
Ранее сообщалось, что существует вероятность того, что Соединенные Штаты могут отменить введенные против России санкции. Авторы Financial Times предполагают, что подобные действия американского лидера Дональда Трампа могут быть мотивированы его личными интересами. Особое внимание в статье уделялось его недавним переговорам в Эр-Рияде, где акцент был сделан на развитие экономических связей.
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