Бастрыкин потребовал доклад по делу мигранта-насильника из Петербурга

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Бастрыкину доложат о ходе расследования
Бастрыкину доложат о ходе расследования Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге... Подозреваемый задержан», — сообщает telegram-канал СК.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге... Подозреваемый задержан», — сообщает telegram-канал СК. Уголовное дело было возбуждено по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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