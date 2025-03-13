Врач посоветовала одну специю для борьбы с чувством голода

Врач Калошина: снизить аппетит поможет ваниль
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Врач посоветовала ваниль для борьбы с чувством голода
Врач посоветовала ваниль для борьбы с чувством голода Фото:

Использование ванили как специи поможет снизить аппетит за счет воздействия ее эфирных масел. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

«Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел. Их вдыхание позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения», — сказала Калошина в интервью РИА Новости.

Калошина отметила, что некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, способствуют улучшению процессов пищеварения и иммунитета. Такие свойства делают специи не только полезным, но и многофункциональным ингредиентом в рационе.

По словам врача-диетолога из «СМ-Клиника» Елены Устиновой, утреннее употребление воды натощак способствует улучшению здоровья и внешности. Кроме того, это может помочь в процессе похудения.

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Использование ванили как специи поможет снизить аппетит за счет воздействия ее эфирных масел. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. «Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел. Их вдыхание позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения», — сказала Калошина в интервью РИА Новости. Калошина отметила, что некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, способствуют улучшению процессов пищеварения и иммунитета. Такие свойства делают специи не только полезным, но и многофункциональным ингредиентом в рационе. По словам врача-диетолога из «СМ-Клиника» Елены Устиновой, утреннее употребление воды натощак способствует улучшению здоровья и внешности. Кроме того, это может помочь в процессе похудения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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