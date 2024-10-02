Врач рассказала, как похудеть с помощью воды

Врач Устинова: регулярное питье воды снижает вес
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
Регулярное потребление воды ускоряет процессы метаболизма Фото:

Утренний прием воды на пустой желудок может оказать положительное влияние на здоровье и внешний вид человека. Потребление жидкости также помогает при снижении веса. Об этом сообщила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

«Вместе [приемом воды] запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается», — рассказала Устинова в беседе с «Газетой.ру». Также один или несколько стаканов воды после пробуждения помогают человеку восстановить водный баланс, улучшить состояние крови и ее циркуляцию, что способствует лучшей работе мозга и снижает риск образования тромбов.

Врач посоветовала пить воду на протяжении всего дня, а не только утром. По словам Устиновой, регулярное питье воды и сбалансированное питание также положительно скажутся на состоянии кожи и волос.

Ранее диетолог Кэтрин Джервасио назвала три продукта, которые помогут похудеть в области живота. По ее словам, орехи, авокадо и оливковое масло способствуют борьбе с лишним весом. Кроме того, диетолог подчеркнула, что в рацион для похудения нужно включить яйца, скумбрию и лосось.

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Утренний прием воды на пустой желудок может оказать положительное влияние на здоровье и внешний вид человека. Потребление жидкости также помогает при снижении веса. Об этом сообщила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова. «Вместе [приемом воды] запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается», — рассказала Устинова в беседе с «Газетой.ру». Также один или несколько стаканов воды после пробуждения помогают человеку восстановить водный баланс, улучшить состояние крови и ее циркуляцию, что способствует лучшей работе мозга и снижает риск образования тромбов. Врач посоветовала пить воду на протяжении всего дня, а не только утром. По словам Устиновой, регулярное питье воды и сбалансированное питание также положительно скажутся на состоянии кожи и волос. Ранее диетолог Кэтрин Джервасио назвала три продукта, которые помогут похудеть в области живота. По ее словам, орехи, авокадо и оливковое масло способствуют борьбе с лишним весом. Кроме того, диетолог подчеркнула, что в рацион для похудения нужно включить яйца, скумбрию и лосось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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